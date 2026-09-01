TP-Link представила первые в мире роутеры Wi-Fi 8: скорость до 22 Гбит/с и покрытие на 910 кв. м

Новая Mesh-система Deco 8 Ultra рассчитана более чем на 200 устройств, а TP-Link делает ставку не только на скорость, но и на стабильность связи в перегруженных сетях TP-Link представила свои первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8 — маршрутизатор Archer 9 Ultra и Mesh-систему Deco 8 Ultra.