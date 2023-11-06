«Не пропустил». Во Владивостоке водитель на «Марке» устроил ДТП ночью

Во Владивостоке ночью в районе Океанского проспекта, 165 произошло ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl По предварительной информации, водитель Toyota Mark X при развороте не пропустил водителя Toyota Aqua, который двигался со стороны Первой Речки.
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