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«Не пропустил». Во Владивостоке водитель на «Марке» устроил ДТП ночью

«Не пропустил». Во Владивостоке водитель на «Марке» устроил ДТП ночью

Во Владивостоке ночью в районе Океанского проспекта, 165 произошло ДТП, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал dps_vl По предварительной информации, водитель Toyota Mark X при развороте не пропустил водителя Toyota Aqua, который двигался со стороны Первой Речки.

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