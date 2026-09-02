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Нью-Джерси просит Верховный суд решить, кто будет регулировать ставки на спорт на рынках прогнозов

Нью-Джерси просит Верховный суд решить, кто будет регулировать ставки на спорт на рынках прогнозов

Нью-Джерси просит Верховный суд США раз и навсегда определить, как следует регулировать ставки на спорт на рынках прогнозов, поскольку напряженность между штатами и федеральным правительством продолжает нарастать.

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