В Берлине экоактивисты облили краской магазин Tesla в знак протеста против Маска

В Берлине экологические активисты движения «Новое поколение» облили синей краской витрину магазина электромобилей компании Tesla, которая принадлежит предпринимателю и главе департамента государственной эффективности (DOGE) США Илону Маску.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии