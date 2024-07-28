Кадры применения в зоне СВО боевой машины поддержки танков "Терминатор" Южной группировки войск.
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Кадры применения в зоне СВО боевой машины поддержки танков "Терминатор" Южной группировки войск.
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