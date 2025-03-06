Трамп-младший назвал Зеленского полным психопатом и в ту же минуту удалил пост

«Полным психопатом», который вместо переговоров с Россией готов и дальше отправлять украинцев «на убой», назвал Владимира Зеленского сын президента США Дональд Трамп-младший, но почти сразу же удалил свой пост.
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