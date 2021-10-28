Мировое обозрение

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В Петербурге прошли газовые переговоры между "Газпромом" и Молдавией

В Петербурге прошли газовые переговоры между "Газпромом" и Молдавией

В Санкт-Петербурге состоялись переговоры по газу между Россией и Молдавией, сообщила пресс-служба "Газпрома".

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