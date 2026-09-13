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The Eurasia Daily news agency

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Ushakov called the issue, the solution of which will simplify the settlement of the conflict on Ukraine

Ushakov called the issue, the solution of which will simplify the settlement of the conflict on Ukraine

Progress in resolving the territorial issue will simplify the coordination of other points in reaching agreements within the framework of the settlement of the conflict on Ukraine.

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