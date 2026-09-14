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Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко

Зеленский отстранил от должности генпрокурора Кравченко

Владимир Зеленский решил отстранить Руслана Кравченко от должности генпрокурора Украины. Об этом говорится в публикации на сайте президента Украины .

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