Юрист Виноградов объяснил, когда россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Неработающим получателям страховых пенсий вернут двойную индексацию выплат. Она будет осуществляться два раза в год с 2025 года, объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с журналистами «Прайма».
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