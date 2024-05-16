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Юрист Виноградов объяснил, когда россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Юрист Виноградов объяснил, когда россиянам вернут двойную индексацию пенсий

Неработающим получателям страховых пенсий вернут двойную индексацию выплат. Она будет осуществляться два раза в год с 2025 года, объяснил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в беседе с журналистами «Прайма».

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