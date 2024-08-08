Умные деньги нацелены на Lido DAO (LDO), Convex Finance (CVX) и G (G)

В сфере криптовалют значительные инвестиции направляются в три конкретных цифровых актива. Несмотря на недавнее падение, эти криптовалюты наблюдают значительный приток умных денег, что указывает на стратегическое позиционирование крупных инвесторов.
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