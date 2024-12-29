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Овчинский: Конкурс «Городские драйверы» привлек более 1,5 тыс. студентов из России и стран СНГ

Овчинский: Конкурс «Городские драйверы» привлек более 1,5 тыс. студентов из России и стран СНГ

Более 1,5 тысячи студентов, обучающихся по направлениям архитектуры, дизайна и ландшафта по программам среднего профессионального и высшего образования, приняли участие в конкурсе выпускных квалификационных работ «Городские драйверы».

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