«Мать, братьев твоих, сестру изнасилуют…»: Поплавская анекдотом «со слезами» отреагировала на триллионные масштабы коррупции в РФ

На днях генпрокурор РФ, Александр Гуцан, озвучил стоимость изъятых за полтора года активов у казнокрадов и прочих фигурантов дел о коррупции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Они идейные — и они умеют убивать. И любят убивать. В норах сидели, траву жрали — но выходили и убивали»
- Срочные новости. Удар по плотине ошеломил Запорожье: "Грядут грандиозные проблемы". Офицер ВСУ выдал мрачный прогноз. "Эпицентр" – всё
- В польских квартирах зашаталась мебель, люди эвакуированы в подвалы: Идёт бомбёжка. Готовится ядерка для Бескидского тоннеля?
Свежие комментарии
- «Мы вам не русски...
- Предательство эли...
- Москвичей колют ш...
Это хорошо, что такая сумма вернулась в доход государства, а теперь два простых вопроса: Почему с большинства телевизионных каналов говорят о сборах на лечение детей - 500 миллиардов рублей вернувшихся в казну вполне хватит на лечение всех детей, о которых говорят СМИ, Почему ребята находящиеся на СВО покупают бронники за свой счет, вместо тех которые им выдают и почему им для выполнения боевых задач приходится покупать запчасти для ремонта машин за свой счет, не говоря о бензине за 200 рублей литр..... А ведь согласно конституции полезные ископаемые принадлежат народу, да вот только соляр - основное топливо войны почему то самая низкая по себестоимости фракция продается дороже 98......
Фигня, а не новость! Вот если бы он озвучил расчётные цифры по всем "слугам народа" (включая себя, конечно), то оказалось бы, что на эти деньги страна смогла бы построить коммунизм. За одну пятилетку...