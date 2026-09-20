Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Мать, братьев твоих, сестру изнасилуют…»: Поплавская анекдотом «со слезами» отреагировала на триллионные масштабы коррупции в РФ

«Мать, братьев твоих, сестру изнасилуют…»: Поплавская анекдотом «со слезами» отреагировала на триллионные масштабы коррупции в РФ

На днях генпрокурор РФ, Александр Гуцан, озвучил стоимость изъятых за полтора года активов у казнокрадов и прочих фигурантов дел о коррупции.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Николай ИВАНОВ
Николай ИВАНОВ

Это хорошо, что такая сумма вернулась в доход государства, а теперь два простых вопроса: Почему с большинства телевизионных каналов говорят о сборах на лечение детей - 500 миллиардов рублей вернувшихся в казну вполне хватит на лечение всех детей, о которых говорят СМИ, Почему ребята находящиеся на СВО покупают бронники за свой счет, вместо тех которые им выдают и почему им для выполнения боевых задач приходится покупать запчасти для ремонта машин за свой счет, не говоря о бензине за 200 рублей литр.....  А ведь согласно конституции полезные ископаемые принадлежат народу, да вот только соляр - основное топливо войны почему то самая низкая по себестоимости фракция продается дороже 98......

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Фигня, а не новость! Вот если бы он озвучил расчётные цифры по всем "слугам народа" (включая себя, конечно), то оказалось бы, что на эти деньги страна смогла бы построить коммунизм. За одну пятилетку...