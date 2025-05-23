Болезнь или причуда? Психолог объяснила странное поведение молодой жены Петросяна

Брухунова стремится не просто быть наравне с Евгением Петросяном, а превзойти его.Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, активно ведет блог, где выступает как театральный критик и икона стиля, резко критикуя режиссеров и отстаивая своё право на модные решения.
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