Болезнь или причуда? Психолог объяснила странное поведение молодой жены Петросяна

Брухунова стремится не просто быть наравне с Евгением Петросяном, а превзойти его.Татьяна Брухунова, жена Евгения Петросяна, активно ведет блог, где выступает как театральный критик и икона стиля, резко критикуя режиссеров и отстаивая своё право на модные решения.