В бундестаге считают черным днем для внешней политики ФРГ визит Бербок в Сирию

Депутат бундестага Севим Дагделен (группа "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", BSW) назвала черным днем для внешней политики Федеративной Республики Германия визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Сирию, где представители новых сирийских властей не пожали ей руку.