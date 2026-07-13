Участник трех Кубков мира Датунашвили стал тренером «Локомотива»

Грузинский специалист Леван Датунашвили стал тренером пензенского « Локомотива » по нападающим. «Датунашвили в составе сборной Грузии принимал участие в трех Кубках мира по регби (2007, 2011 и 2015), играя на позиции форварда второй линии.