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Участник трех Кубков мира Датунашвили стал тренером «Локомотива»

Грузинский специалист Леван Датунашвили стал тренером пензенского « Локомотива » по нападающим. «Датунашвили в составе сборной Грузии принимал участие в трех Кубках мира по регби (2007, 2011 и 2015), играя на позиции форварда второй линии.

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