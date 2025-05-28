В крымской столице ушёл из дома и не вернулся 31-летний Владислав Лоссовский. Поиски мужчины ведутся со вчерашнего дня и пока результатов не дали, сообщает добровольческий поисково-спасательный отряд «ПОИСККРЫМ».
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