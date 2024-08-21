Премьер Катара призвал к консолидации усилий для заключения соглашения по Газе

Премьер-министр и руководитель внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе телефонной беседы с главой Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкеном призвал к консолидации усилий для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
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