Премьер Катара призвал к консолидации усилий для заключения соглашения по Газе

Премьер-министр и руководитель внешнеполитического ведомства Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в ходе телефонной беседы с главой Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкеном призвал к консолидации усилий для заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.