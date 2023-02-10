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Глава «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» встретилась с Путиным

Глава «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» встретилась с Путиным

Глава «Клуба болельщиков ЦСКА с инвалидностью» встретилась с Владимиром Путиным. Елена Попова выступила на заседании наблюдательного совета АНО Агентства стратегических инициатив.

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