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«Пустая, невежественная»: Карлсон усомнился в способности Каллас руководить дипломатией Евросоюза

«Пустая, невежественная»: Карлсон усомнился в способности Каллас руководить дипломатией Евросоюза

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал главу дипломатической службы ЕС Каю Каллас. По его словам, на одном из ужинов с иностранными дипломатами он убедился в её недальновидности и некомпетентности.

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