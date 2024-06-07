Запуск трамвая №5 в Нижнем Новгороде отложили на сутки из-за аварии в Кемерове

В Нижнем Новгороде запуск трамвая №5 был отложен на сутки. По словам представителей Центра развития транспортных систем (ЦРТСС), дополнительная проверка была проведена после аварии в Кемерове, где на Кузнецком мосту столкнулись трамваи, что привело к гибели одного человека и травмам более ста человек.