Московских курьеров обяжут сдавать тест на знание ПДД

Сервисы доставки в Москве не смогут допускать к работе курьеров без подтвержденной квалификации после 15 октября, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в понедельник, 5 октября 2026 года.
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