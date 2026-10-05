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Журнал «Профиль»

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Московских курьеров обяжут сдавать тест на знание ПДД

Московских курьеров обяжут сдавать тест на знание ПДД

Сервисы доставки в Москве не смогут допускать к работе курьеров без подтвержденной квалификации после 15 октября, сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в понедельник, 5 октября 2026 года.

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