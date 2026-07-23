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Царьград

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Балицкий сообщил о повреждении энергосетей в Запорожской области

Балицкий сообщил о повреждении энергосетей в Запорожской области

В Запорожской области повреждены ключевые энергетические объекты. Губернатор Евгений Балицкий сообщил, что ведутся восстановительные работы, но некоторые объекты остаются недоступными из-за риска атак беспилотников.

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