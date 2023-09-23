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Мамиашвили об отказе украинца от фото с россиянином на ЧМ: «Уверен, что озлобленное меньшинство, разрушающие все устои, потерпит крах в своих злых мыслях»

Россиянин Ауэс Гонибов и украинец Ярослав Фильчаков завоевали бронзовые медали в греко-римской борьбе на чемпионате мира-2023 в Белграде.

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