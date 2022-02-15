Самарский суд разрешил привлечь к ответственности судью в отставке за езду в пьяном виде

Коллегия судей Самарского областного суда удовлетворила представление генерального прокурора России и дала согласие на привлечение судьи в отставке Евгения Гладкова к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
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