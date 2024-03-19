В Италии задержали 103-летнюю лихачку

Итальянская автомобилистка стала одной из самых возрастных нарушителей скоростного режима. По данным издания The Canberra Times, Джузеппина Молинари 1920 года рождения на протяжении нескольких дней подряд нарушала скоростной режим в ночное время на своем автомобиле на одних и тех же улицах небольшого городка Бондено в регионе Эмилия-Романья на севере Италии.