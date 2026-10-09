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Нобелевскую премию мира присудили бывшему комиссару ООН по правам человека

Нобелевскую премию мира присудили бывшему комиссару ООН по правам человека

Лауреатом нобелевской премии мира стала экс-комиссар ООН по правам человека Наванетхем Пиллэй. Об этом сообщили в Нобелевском комитете.

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