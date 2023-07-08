Глава семьи: мужчина или женщина?

Кто в доме глава, сейчас мало кто спорит. И действительно, какая разница, кто верховодит в маленьком государстве под названием «Семья»? И все же, даже в обрядах сохранилась борьба за лидерство в доме — на свадьбе жениху и невесте предлагают откусить от каравая кусочки.