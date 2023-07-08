Кто в доме глава, сейчас мало кто спорит. И действительно, какая разница, кто верховодит в маленьком государстве под названием «Семья»? И все же, даже в обрядах сохранилась борьба за лидерство в доме — на свадьбе жениху и невесте предлагают откусить от каравая кусочки.
Глава семьи: мужчина или женщина?
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Если дама глава...То семье точно звиздец..Скандалы и идиотизм...обеспечены
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13 час.
Ольга Лосева
Женофоб писал! Никто не должен быть главной в таком понимании! Должно быть равноправие. Одна голова хорошо, а две лучше!!! Решать лучше вместе. А вот решать проблемы может прекрасно и "хрупкая" женщина, она интуитивнее, гибче и не глупее мужчины! А вообще - никто никому не должен. Главное - гармония!
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11 час.
Ольга Лосева
Мужчина - однозначно глава? Чегой-то? Женщины разные, я. например, не потерплю никаких "глав". Надо просто уважать друг друга и дополнять.
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11 час.
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