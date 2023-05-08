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Почему ресурс в 300 000 км у новых российских моторов — далеко не предел

Почему ресурс в 300 000 км у новых российских моторов — далеко не предел

В последние годы отечественные моторостроители отметились рядом успешных проектов, ориентированных на востребованные модификации легковых и коммерческих автомобилей, выпускаемых АВТОВАЗом и ГАЗом.

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