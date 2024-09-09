В ста метрах от дома в Калужской области нашли снаряд

В селе Березичи Козельского района, в ста метрах от дома №62 по Солнечной улице обнаружили артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметровВ селе Березичи Козельского района, в ста метрах от дома №62 по Солнечной улице обнаружили артиллерийский снаряд калибром 76 миллиметров.
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