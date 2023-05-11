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Двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО

Двойными штрафами предложили наказывать водителей без ОСАГО

Речь идёт о наказании за нарушение ПДД, если ещё и нет страховки В России обсуждают введение двойных штрафов для водителей без ОСАГО, которые нарушили ПДД, рассказал РИА Новости директор департамента страхового рынка Центробанка Илья Смирнов.

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