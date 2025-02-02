Маск сообщил, что Минфин США одобрял платежи мошенникам и террористам

Илон Маск, возглавляющий Ведомство по повышению эффективности правительства США (DOGE), выявил факт одобрения американским министерством финансов переводов средств мошенническим структурам и террористическим организациям.
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