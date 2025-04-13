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В МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных через «Госуслуги»

В МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных через «Госуслуги»

Мошенники крадут личные данные жертв из профилей на портале «Госуслуги» путем телефонного звонка, во время которого они представляются сотрудниками медицинских учреждений и предлагают пройти диспансеризацию.

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