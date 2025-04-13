В МВД предупредили о новой схеме хищения личных данных через «Госуслуги»

Мошенники крадут личные данные жертв из профилей на портале «Госуслуги» путем телефонного звонка, во время которого они представляются сотрудниками медицинских учреждений и предлагают пройти диспансеризацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии