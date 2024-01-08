БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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The Guardian: Россия посрамила все западные разведки в 2023 году

The Guardian: Россия посрамила все западные разведки в 2023 году

«Атака века» стала последним гвоздем в крышку гроба президентства Зеленского Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Военные разведки натовских стран позорно обломались в 2023 году.

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Комментарии
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Андрей Stan
Украине досталось на хяляву вооружение 3-х округов СССР. + Б/К этих округов и львиная доля вывозимого Б/К из стран Варшавского договора... Хохлы усилено торговали оружием и Б/К по всему миру + 7 лет их АТО... И у них ещё осталось оружия и б/к практически на год боев с Россией... )))) + =                Россия же перевозила всё это время б/к с дольнего востока...           А там склады одного Забайкальского округа были больше чем ВСЕ округа Украины... СССР же готовился к войне с Китаем?!...     А ещё склады Дальневосточного и Сибирского округов? ))) А на освободившееся место закладываются новые снаряды и ракеты... ))) Тоже самое и с оружием и техникой со складов резерва... ))) То есть, и запад и Россия &quot;избавляются&quot; от старья... Правда Россия, устаревшее вооружение зачастую модернизирует... А запад сплавляет хохлам откровенное старье и металлолом... ))) Россия же не только модернизирует свою технику. Она параллельно разрабатывает новое оружие... А запад и НАТО просто физически не могут производить столько... Энергия - основополагающая составляющая производства...+ компетенции как населения так и промышленности. Ведь даже при наличии компетенции, если нет энергии для станков и доменных печей и выплавки металла, не будет НИЧЕГО... ))) Ай да Путин?! Ай да &quot;сукин сын&quot;.... )))
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