Рубль укрепился: доллар и евро за сутки резко упали в цене. Почему это нам не выгодно?За сутки доллар потерял 92 копейки и теперь оценивается в 81,97 рубля — накануне было 82,89.
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