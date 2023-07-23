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Berliner Zeitung: В Германии возмущены требованием Украины изменить название «Кафе Москва» на «Киев»

Читатели немецкой газеты Berliner Zeitung выразили возмущение по поводу переименования кафе «Москва» на аллее Карла Маркса в Берлине на «Киев», как этого требует украинская община.

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