Мэр Новосибирска потребовал завершить дорожные работы до конца недели

Связано это с заметным ухудшением погодных условий в столице Сибири.Сегодня, 17 октября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания потребовал до конца текущей недели завершить все текущие работы на городских автомагистралях.
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