Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Крестик сняли, трусы надеть забыли: либералы взвыли из-за указа Путина, который заставит защищать страну

Крестик сняли, трусы надеть забыли: либералы взвыли из-за указа Путина, который заставит защищать страну

Северный ГрадЪ Коллаж Царьграда/Сгенерировано нейросетью Указ президента о временном госуправлении критически важными объектами, чьи хозяева экономят на безопасности, взорвал инфополе.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Dolphin
Dolphin

Если приведённый опыт собственников по защите обектов на Западе был положительным, то почему это не было введено у нас ещё до СВО?

Профиль пользователя Игорь Василевский
Игорь Василевскийизменено

Собственники НПЗ искренне заинтересованы в, фактически, 2 раза завышенных ценах. Это же какое бабло, в дурку, в карман прет!! Да еще и страховка от всякого и разного...  Зачем что то себе в убыток, пусть и временный, строить??

Профиль пользователя Елена Сикорова
Елена Сикороваизменено

Вначале действительно был вой: где защита производственных цехов , выпускающих продукцию оборонного назначения? И он недавно закончился. Вал статей был, только мало где было указано, что это коммерческая собственность. И была предпринята довольно наглая попытка продавить защиту таких коммерческих объектов за счет наших налогов, за счет государства. Но, при этом прибыль вся шла в карманы собственников. Так же и с АЗС. Они чьи? Коммерческие, у каждой есть ФИО собственника. Вопрос: кто обязан обеспечить безопасность своего бизнеса?

Профиль пользователя евгений тимофеев
евгений тимофеев

У нас сегодня по факту "сильно не приветствуется" использование в положительном смысле в речи, да в и текстах терминов "национализация", а также "смена форм собственности". Поясните, кто по вашему мнению  стоит на страже фактического запрета такого использования?

Профиль пользователя Tigra07
Tigra07

Вот спрашивается, это мода сейчас у новоиспеченных после развала Союза "государств" - перекладывать свои прямые обязанности на головы трудящихся? Потому что воровство, - а особенно в крупных масштабах, - тоже труд, как ни крути.😉