10.04.2024 куратор учебной группы 19Т Грицкевич А.И. провела внеучебное мероприятие на тему ´Товаровед-путь к успеху!´ в учебной группе № 122 с целью создать условия для формирования представлений учащихся о квалификации ´Товаровед´, особенностях и качествах данной профессии .