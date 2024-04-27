10.04.2024 куратор учебной группы 19Т Грицкевич А.И. провела внеучебное мероприятие на тему ´Товаровед-путь к успеху!´ в учебной группе № 122 с целью создать условия для формирования представлений учащихся о квалификации ´Товаровед´, особенностях и качествах данной профессии .
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