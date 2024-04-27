Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Внеучебное мероприятие на тему ´Товаровед-путь к успеху´.

Внеучебное мероприятие на тему ´Товаровед-путь к успеху´.

10.04.2024 куратор учебной группы 19Т Грицкевич А.И. провела внеучебное мероприятие на тему ´Товаровед-путь к успеху!´ в учебной группе № 122 с целью создать условия для формирования представлений учащихся о квалификации ´Товаровед´, особенностях и качествах данной профессии .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх