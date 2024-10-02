✅ В Симферополе подсветка на телебашне будет включаться с 20:00 Теперь она работает с 20:00 до 22:00.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
✅ В Симферополе подсветка на телебашне будет включаться с 20:00 Теперь она работает с 20:00 до 22:00.