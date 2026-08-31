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Мебельщики ставят на госзаказ и премиальное качество

Мебельщики ставят на госзаказ и премиальное качество

Первая мебельная фабрика (Санкт-Петербург), входящая в первую десятку производителей мебели, в первом полугодии 2026 года увеличила выручку на 7% год к году, до 2 млрд рублей, несмотря на рецессию в отрасли.

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