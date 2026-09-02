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Пятый канал

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«Не уходил ни разу»: Владислав Ветров рассказал об отсутствии отпуска

«Не уходил ни разу»: Владислав Ветров рассказал об отсутствии отпуска

Народный артист России Владислав Ветров заявил, что за всю жизнь ни разу не брал полноценный отпуск. Об этом актер рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.

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