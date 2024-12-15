Сколько стоит арендовать дом, коттедж или квартиру на Новый год в Тюмени

Спрос и цены на аренду загородных коттеджей и домов ежегодно растут в преддверии праздника. Как будут отмечать и во сколько тюменцам обойдется встретить Новый год в экопарке, доме-бане или городском частном доме, выяснил «ФедералПресс».
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