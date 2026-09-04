Точка невозврата: 140 объектов «Укрэнерго» без прикрытия ПВО — они будут уничтожены

Анатомия неизбежного блэкаута, или почему обречены Киев, Одесса, Кривой Рог Радомир Маркуш Фото: Volodymyr Tarasov / Keystone Press Agency / Global Look Press Согласно очередной «переможной» сводке Повiтряних сил, «титаны неба» сбили якобы 82,8% российских беспилотников, «отражая масштабную ночную атаку 3 сентября».
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