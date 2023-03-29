Общественная служба новостей

1 531 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Ну да, точно, глянул нерусский календарь,ВЗГЛЯД: Распад НА...
  • Grandad
    Не поверю, Блин. По-моему это суббота.ВЗГЛЯД: Распад НА...
  • сергей отказ от доллара и срочно
    я работал  в этом отряде с 1997  по 2005 год  и за это время уничтожил больше двух тысяч единиц   боезапасаВ Крыму обезвреди...

В России на 40% увеличился спрос на работников со знанием китайского языка

В России на 40% увеличился спрос на работников со знанием китайского языка

Спрос на работников, знающих китайский язык, в России за последний год вырос на 70%. В первом квартале 2023 года, согласно данным HeadHunter, приведенным в отчете, опубликованном РБК 29 марта, количество таких вакансий увеличилось на 42% в год.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх