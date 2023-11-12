Полковник ССО Украины руководил диверсионной операцией на «Северные потоки»

КИЕВ (ИА Реалист). Экс-командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ 48-летний полковник Роман Червинский руководил взрывом газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в Балтийском море в сентябре 2022 года, говорится в совместном расследовании изданий The Washington Post и Der Spiegel, опубликованном в субботу.