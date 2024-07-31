День 1 августа в истории

День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914—1918 годов. Памятная дата установлена Федеральным законом РФ от 30 декабря 2012 года для увековечения памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в годы Первой мировой войны.