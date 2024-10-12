Bild: Берлин проигнорировал просьбы Зеленского о передаче ракет Taurus

В ходе последней встречи президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине украинский лидер озвучил два запроса — разрешение на удары вглубь российской территории, для чего, в частности, потребуются ракеты Taurus, а также ускорение процесса вступления в НАТО.
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