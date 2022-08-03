Небо в джеточку: как пользователи следили за Пелоси, Тейлор Свифт и рейсами бизнесменов

Во вторник, 2 августа, почти 3 млн человек следили за траекторией полета американского судна, на борту которого находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, — кто-то с любопытством за ужином, кто-то нервно ожидая приземления.
Во вторник, 2 августа, почти 3 млн человек следили за траекторией полета американского судна, на борту которого находилась спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, — кто-то с любопытством за ужином, кто-то нервно ожидая приземления.
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