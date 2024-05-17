Русская весна
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Русская весна

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Армия России отражает самую массированную атаку на Новороссийск: стрельба и взрывы гремят почти 3 часа (ВИДЕО)

Армия России отражает самую массированную атаку на Новороссийск: стрельба и взрывы гремят почти 3 часа (ВИДЕО)

Враг атаковал Новороссийск при помощи ударных беспилотников. Сначала губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отражении первых волн атак: по его словам, ночью киевский режим попытался атаковать гражданские объекты в Новороссийске.

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Комментарии
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Eduard
Сволочи,никому житья от укропов нет!
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16 час.
ИП
Игорь Петров
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15 час.

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