Армия России отражает самую массированную атаку на Новороссийск: стрельба и взрывы гремят почти 3 часа (ВИДЕО)

Враг атаковал Новороссийск при помощи ударных беспилотников. Сначала губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил об отражении первых волн атак: по его словам, ночью киевский режим попытался атаковать гражданские объекты в Новороссийске.